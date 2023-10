Cet évènement est passé Jeu de piste grandeur nature 33 rue des voiliers Ferel Catégorie d’Évènement: Ferel Jeu de piste grandeur nature 33 rue des voiliers Ferel, 21 octobre 2023, Ferel. Jeu de piste grandeur nature 21 – 29 octobre 33 rue des voiliers Participation: 0 Cheminez sur 4 km à travers des endroits insolites pour observer, chercher, résoudre des énigmes, créer… au bout de l’ultime épreuve un gagnant tiré au sort!

2h30 de parcours en autonomie

départ: sentier intersection entre kersauvage et kerlegan Férel 33 rue des voiliers Le Guernet 56130 Ferel Ferel [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 01 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/jeu-de-piste-grandeur-nature-ferel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-29T09:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00

33 rue des voiliers
Le Guernet 56130 Ferel
Ferel
latitude longitude 47.482486;-2.343735

