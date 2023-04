Grand jeu de piste 33 rue des voiliers Ferel Catégorie d’Évènement: Ferel

Grand jeu de piste 33 rue des voiliers, 1 mai 2023, Ferel. Grand jeu de piste 1 – 31 mai 33 rue des voiliers L’équipe du Râteau à Plumes prépare depuis quelques semaines le « Grand jeu de piste » en équipes qui se déroulera ce printemps sur la commune de Férel en compagnie de nos mascottes Aude et René. Vous aimez résoudre des énigmes, effectuer des recherches, observer la nature, dessiner, photographier, créer des histoires, mais aussi exercer votre habileté manuelle ? Tout cela dans une ambiance détendue qui n’exclut pas l’émulation entre les équipes.

Alors, ce jeu est fait pour vous ! Notez déjà les informations ci-dessous qui vous seront utiles : Le jeu se déroulera tout au long du mois de mai.

Constituez des équipes.

Dates importantes à retenir :

Mercredi 19 avril : salle du Pressoir, 20h00 : nous vous présenterons le nouveau jeu qui remplace le photopiste habituel.

Samedi 22 avril, pendant le marché: nous tiendrons un stand d’information.

Les inscriptions seront possibles les 19 et 22 avril, mais aussi dès que vous aurez formé vos équipes. Infos et inscriptions :

Hélène Touyères 06 73 12 03 78

rapferel@gmail.com 33 rue des voiliers Le Guernet 56130 Ferel Ferel [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 12 03 78 »}, {« type »: « email », « value »: « rapferel@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rapferel.fr/crbst_1.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/grand-jeu-de-piste-ferel.html »}] [{« link »: « mailto:rapferel@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T09:00:00+02:00 – 2023-05-01T19:00:00+02:00

2023-05-31T09:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00 LOISIRS NATURE

Détails Catégorie d’Évènement: Ferel Autres Lieu 33 rue des voiliers Adresse Le Guernet 56130 Ferel Ville Ferel Lieu Ville 33 rue des voiliers Ferel

33 rue des voiliers Ferel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferel/

Grand jeu de piste 33 rue des voiliers 2023-05-01 was last modified: by Grand jeu de piste 33 rue des voiliers 33 rue des voiliers 1 mai 2023 33 rue des voiliers Ferel Ferel

Ferel