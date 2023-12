Nuit de la lecture à Géodomia 33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Catégories d’Évènement: Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00 . Les Amis de la Fête du Livre et Géodomia vous proposent de vous retrouver le samedi 20 janvier 2024 de 18h à 21h pour célébrer ensemble la Nuit de la Lecture ! Un chouette programme vous est proposé à cette occasion.

Des lectures, des jeux, des moments d’échange et de partage…bref, la convivialité sera au rendez-vous. Informations au 03 23 80 32 20 .

