Cet évènement est passé STREET ART : Philippe Hollevout 33 Rue des Ecoles, Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies STREET ART : Philippe Hollevout 33 Rue des Ecoles, Wambrechies Wambrechies, 5 mai 2019, Wambrechies. STREET ART : Philippe Hollevout 5 – 12 mai 2019 33 Rue des Ecoles, Wambrechies 33 Rue des Ecoles, Wambrechies 33 Rue des Ecoles Wambrechies Wambrechies 59118 Le Vert Galant Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-05T06:00:00+02:00 – 2019-05-06T00:00:00+02:00

2019-05-12T06:00:00+02:00 – 2019-05-13T00:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu 33 Rue des Ecoles, Wambrechies Adresse 33 Rue des Ecoles Wambrechies Ville Wambrechies Departement Nord Lieu Ville 33 Rue des Ecoles, Wambrechies Wambrechies latitude longitude 50.685402;3.051495

33 Rue des Ecoles, Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/