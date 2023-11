Galerie d’art – exposition 33 rue des Cultivateurs Tarbes, 20 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir les oeuvres de Francis Aznar, Nathalie Chiron, Maryfrance Dequidt-Mans, Georges Gomez et Michel Gomez en vente pendant toute la période d’exposition.

Horaires d’ouverture :

– Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h

– Sur rendez-vous au 06 78 84 30 51.

2023-11-20 fin : 2023-12-28 . EUR.

33 rue des Cultivateurs TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover the works of Francis Aznar, Nathalie Chiron, Maryfrance Dequidt-Mans, Georges Gomez and Michel Gomez on sale throughout the exhibition period.

Opening hours:

– Monday to Saturday, 10am to 12pm and 3pm to 7pm

– By appointment: 06 78 84 30 51

Venga a descubrir las obras de Francis Aznar, Nathalie Chiron, Maryfrance Dequidt-Mans, Georges Gomez y Michel Gomez a la venta durante todo el periodo de la exposición.

Horario de apertura:

– De lunes a sábado, de 10.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 19.00 h

– Con cita previa: 06 78 84 30 51

Entdecken Sie die Werke von Francis Aznar, Nathalie Chiron, Maryfrance Dequidt-Mans, Georges Gomez und Michel Gomez, die während der gesamten Ausstellungszeit zum Verkauf stehen.

Öffnungszeiten:

– Montag bis Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr

– Nach Vereinbarung unter 06 78 84 30 51

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Tarbes|CDT65