FESTIVAL – ROCK’N BOCK 2023 33 Rue des Brasseries Maxéville, 9 septembre 2023, Maxéville.

Maxéville,Meurthe-et-Moselle

Retrouvez sur deux jours, dans la grande Halle des Quais du site des Brasseries, des brasseries locales de l’Union des Brasseurs Grand Est (UBGE), pour une dégustation sur place et/ou à emporter : > LA CHAOUETTE > OKABEER > LA VAL HEUREUSE > LES CÔTES TOULOISES > COIN COIN > TUMULTE > LA VALLÉE > LES BRASSEURS DE LORRAINE > LES PAPILLES > GRENAILLE > BON POISSON > MATRINA > CHAUDRON > LA BRÂSS-LA FABRIQUE DES GRÔ > CHEVAL > GOLAYE > MONT FLEURI… un beau palmarès tout au long du week-end !. Tout public

Dimanche 2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 20:30:00. 0 EUR.

33 Rue des Brasseries

Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Over two days, local breweries from the Union des Brasseurs Grand Est (UBGE) will be on hand in the Halle des Quais on the Brasseries siteLA CHAOUETTE > OKABEER > LA VAL HEUREUSE > LES CÔTES TOULOISES > COIN COIN > TUMULTE > LA VALLÉE > LES BRASSEURS DE LORRAINE > LES PAPILLES > GRENAILLE > BON POISSON > MATRINA > CHAUDRON > LA BRÂSS-LA FABRIQUE DES GRÔ > CHEVAL > GOLAYE > MONT FLEURI? a great line-up all weekend long!

Las cervecerías locales de la Union des Brasseurs Grand Est (UBGE) estarán presentes durante dos días en el gran Halle des Quais, en el recinto de la CerveceríaLA CHAOUETTE > OKABEER > LA VAL HEUREUSE > LES CÔTES TOULOISES > COIN COIN > TUMULTE > LA VALLÉE > LES BRASSEURS DE LORRAINE > LES PAPILLES > GRENAILLE > BON POISSON > MATRINA > CHAUDRON > LA BRÂSS-LA FABRIQUE DES GRÔ > CHEVAL > GOLAYE > MONT FLEURI? ¡una gran lista de ganadores durante todo el fin de semana!

In der großen Halle des Quais auf dem Gelände der Brauereien finden Sie an zwei Tagen die lokalen Brauereien der UBGE (Union des Brasseries)Sie können die Biere vor Ort probieren und/oder mitnehmen: > LA CHAOUETTE > OKABEER > LA VAL HEUREUSE > LES CÔTES TOULOISES > COIN COIN > TUMULTE > LA VALLÉE > LES BRASSEURS DE LORRAINE > LES PAPILLES > GRENAILLE > BON POISSON > MATRINA > CHAUDRON > LA BRÂSS-LA FABRIQUE DES GRÔ > CHEVAL > GOLAYE > MONT FLEURI? eine schöne Liste von Preisen, die das ganze Wochenende über vergeben wurden!

