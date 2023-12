contes pour adultes et ados : in vino fabula – Koldo Amestoy 33 Rue des Augustins Bayonne, 28 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28

IN VINO FABULA ou…

Comment après avoir vu tant d’eau lors du grand déluge, Noé planta une vigne et fit du vin.

Comment on vit passer dans l’ombre du figuier, Satan, Bacchus, Dom Pérignon, Martin et son âne, et les premiers vendangeurs.

Comment la porte du pressoir se refermant sur Bixente le maître-vigneron, celle de la cave s’ouvrit sur la belle Ardane, fière de son premier vin.

Comment Jésus et ceux de la Noce, Rabelais et Gargantua l’apprécièrent. Avant que n’arrive un jour Johann le slovaque, venu révéler le secret de son propre vin…

Un spectacle qui mêle des récits, légendes, anecdotes et chants que le monde du vin colporte de-ci de-là depuis longtemps. Le conteur joue des références à la tradition, à la mythologie et à la littérature pour écrire sa petite histoire et la faire danser sur sa propre musique…

Une narration généreuse et charpentée comme un bon vin !.

.

33 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne