Melaine Dalibert en concert | Palma Festival 33 Rue de Valleuil Mondeville, 24 septembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Le travail d’écriture du pianiste et compositeur Melaine Dalibert est orienté vers l’esthétique minimaliste et algorithmique. À la charnière de plusieurs genres qui font de sa musique un objet sonore unique à la sensibilité presque pop, sans paroles, instantané d’autant d’états d’âme volontiers mélancoliques. Il s’adonne de plus en plus à des échappées intuitives. Ses compositions sont de vastes étendues abstraites, subtiles et émouvantes. Elles doivent autant à Morton Feldman ou Philip Glass qu’à Ryuichi Sakamoto ou Peter Broderick mais n’en révèlent pas moins une personnalité musicale hautement singulière..

2023-09-24 17:00:00 fin : 2023-09-24 . .

33 Rue de Valleuil Supermonde

Mondeville 14120 Calvados Normandie



The writing of pianist and composer Melaine Dalibert is oriented towards minimalist and algorithmic aesthetics. At the crossroads of several genres, his music is a unique sonic object with an almost pop sensibility, wordless, a snapshot of many moods and melancholic moods. More and more, he indulges in intuitive escapism. His compositions are vast abstract expanses, subtle and moving. They owe as much to Morton Feldman or Philip Glass as to Ryuichi Sakamoto or Peter Broderick, but nonetheless reveal a highly singular musical personality.

La escritura de la pianista y compositora Melaine Dalibert se orienta hacia una estética minimalista y algorítmica. En la encrucijada de varios géneros, su música es un objeto sonoro único con una sensibilidad casi pop, desprovisto de palabras y una instantánea de muchos estados de ánimo, algunos de ellos melancólicos. Cada vez más, se entrega a un escapismo intuitivo. Sus composiciones son vastas extensiones abstractas, sutiles y conmovedoras. Deben tanto a Morton Feldman o Philip Glass como a Ryuichi Sakamoto o Peter Broderick, pero revelan una personalidad musical muy singular.

Das Schreiben des Pianisten und Komponisten Melaine Dalibert orientiert sich an einer minimalistischen und algorithmischen Ästhetik. An der Schnittstelle mehrerer Genres, die seine Musik zu einem einzigartigen Klangobjekt mit fast poppiger Sensibilität machen, ohne Worte, eine Momentaufnahme von ebenso vielen, gerne melancholischen Gemütszuständen. Er widmet sich immer mehr intuitiven Ausflügen. Seine Kompositionen sind weite, abstrakte, subtile und bewegende Landschaften. Sie sind Morton Feldman und Philip Glass ebenso verpflichtet wie Ryuichi Sakamoto und Peter Broderick, aber sie offenbaren dennoch eine höchst einzigartige musikalische Persönlichkeit.

