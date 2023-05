La kermesse de Supermonde 33 Rue de Valleuil, 2 juillet 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Supermonde, le pôle d’activités culturelles créatives situé dans un manoir du XVIIe siècle à Mondeville vous ouvre ses portes pour une journée festive !

Au programme : ateliers, fresque participative, DJ set, mini-concerts au piano, sieste musicale, eux, concert,…

Plus d’informations sur le site de Supermonde..

2023-07-02 à 12:00:00 ; fin : 2023-07-02 21:00:00. .

33 Rue de Valleuil Supermonde

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Supermonde, the hub of creative cultural activities located in a 17th-century manor house in Mondeville, opens its doors to you for a festive day!

On the program: workshops, participative fresco, DJ set, mini piano concerts, musical siesta, them, concert,…

More information on the Supermonde website.

Supermonde, el centro de actividades culturales creativas ubicado en una casa solariega del siglo XVII en Mondeville, ¡le abre sus puertas para una jornada festiva!

En el programa: talleres, frescos participativos, DJ sets, mini conciertos de piano, siesta musical, ellos, concierto,…

Más información en la página web de Supermonde.

Supermonde, das Zentrum für kreative kulturelle Aktivitäten in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert in Mondeville, öffnet seine Türen für einen festlichen Tag!

Auf dem Programm stehen Workshops, ein partizipatives Fresko, DJ-Sets, Mini-Klavierkonzerte, eine musikalische Siesta, sie, ein Konzert,…

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Supermonde.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité