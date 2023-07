Exposition Transitions énergétiques en Périgord 33 rue de la République Daglan, 15 juillet 2023, Daglan.

Daglan,Dordogne

L’exposition temporaire de l’été 2023 présente une mise en perspective de la transition énergétique actuelle par un rappel des mutations passées dans le domaine de l’énergie depuis l’utilisation du feu jusqu’aux nouvelles énergies.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:30:00. .

33 rue de la République

Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The summer 2023 temporary exhibition puts the current energy transition into perspective by recalling past changes in the field of energy, from the use of fire to new energies

La exposición temporal Verano 2023 pone en perspectiva la transición energética actual recordando los cambios pasados en el sector de la energía, desde el uso del fuego hasta las nuevas energías

Die Sonderausstellung im Sommer 2023 zeigt einen Ausblick auf die aktuelle Energiewende durch eine Erinnerung an vergangene Veränderungen im Energiebereich von der Nutzung des Feuers bis hin zu neuen Energien

Mise à jour le 2023-07-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne