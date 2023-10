Laser Game Spécial Halloween 33 Rue de la Pierre 44350 Guerande Guérande, 31 octobre 2023, Guérande.

Laser Game Spécial Halloween Mardi 31 octobre, 14h00 33 Rue de la Pierre 44350 Guerande Tarif unique: 10

Nouveau jeu spécial horreur. Sirop et Bonbons à volonté !!!

Jeu et musique spécial Halloween pour l’occasion !!

33 Rue de la Pierre 44350 Guerande 33 Rue de la Pierre 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 76 76 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 80 78 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.loisirscotedamour.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/laser-game-special-halloween-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:30:00+01:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:30:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE