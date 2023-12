Reprise de Molière – Charpentier 33 Rue de la Madeleine Plancoët, 13 février 2024, Plancoët.

Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Spectacle Musical, Célébration du Malade Imaginaire par L’ Atelier à Musiques

Une création festive, instructive et drôle autour des comédies Ballets

Ce spectacle musical fait appel à 7 musiciens et 2 comédiennes. Programme mis en cohérence par Marie Wiart, clavecin et déclamation.

33 Rue de la Madeleine

Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne



