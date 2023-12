Démonstration – fabrication de perles d’art en verre à l’atelier du 5 33 rue de la Halle Fouras Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-31 Découvrez la fabrication de perles d’art en verre ! Démonstration de savoir-faire et exposition-vente de bijoux réalisés au sein de l’atelier..

33 rue de la Halle

Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

