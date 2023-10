Atelier cinéma d’animation « Atelier voix en famille » 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence, 2 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Si dans un film d’animation il y a des personnages, il faut créer leur voix. Cet atelier dévoile les secrets de l’enregistrement de voix maquettes d’un extrait du film Le Secret des mésanges d’Antoine Lanciaux (Folimage)..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

33 rue de Chony L’équipée – La Cartoucherie

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



If there are characters in an animated film, their voices need to be created. This workshop reveals the secrets of recording voice models of an extract from Antoine Lanciaux?s film Le Secret des mésanges (Folimage).

Si hay personajes en una película de animación, hay que crear sus voces. Este taller revela los secretos de la grabación de modelos de voz de un extracto de la película Le Secret des mésanges (Folimage), de Antoine Lanciaux.

Wenn es in einem Animationsfilm Charaktere gibt, muss man auch ihre Stimmen kreieren. Dieser Workshop enthüllt die Geheimnisse der Aufnahme von Modellstimmen für einen Ausschnitt aus dem Film Le Secret des mésanges von Antoine Lanciaux (Folimage).

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme