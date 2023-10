Atelier adulte cinéma d’animation « Illuminations ! » 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence, 11 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le light painting est une technique photographique permettant de littéralement dessiner avec la lumière : lampes de poche, lasers et néons remplacent les traditionnels pinceaux ou crayons….

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. EUR.

33 rue de Chony L’équipée – La Cartoucherie

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Light painting is a photographic technique that lets you literally draw with light: flashlights, lasers and neon lights replace traditional brushes and pencils…

El light painting es una técnica fotográfica que permite dibujar literalmente con luz: linternas, láseres y luces de neón sustituyen a los pinceles o lápices tradicionales…

Light Painting ist eine fotografische Technik, bei der man buchstäblich mit Licht zeichnen kann: Taschenlampen, Laser und Neonlicht ersetzen die traditionellen Pinsel oder Bleistifte…

