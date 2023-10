Stage cinéma d’animation « Ca fait rêver ! » 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence, 23 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

En dessinant, on imagine parfois des villes idéales, en plein milieu de la forêt avec des maisons dans les arbres, des ponts suspendus, dans des lieux de rêves proches des océans…Et si rentrer dans un univers graphique imaginaire était possible ?.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

33 rue de Chony L’équipée – La Cartoucherie

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



When we draw, we sometimes imagine ideal cities, right in the middle of the forest with houses in the trees, suspension bridges, in dreamy places close to the oceans… And what if it were possible to enter an imaginary graphic universe?

Cuando dibujamos, a veces imaginamos ciudades ideales, en pleno bosque con casas en los árboles, puentes colgantes, en lugares de ensueño cerca de los océanos… ¿Y si fuera posible entrar en un universo gráfico imaginario?

Beim Zeichnen stellt man sich manchmal ideale Städte vor, mitten im Wald mit Häusern in den Bäumen, Hängebrücken, an traumhaften Orten in der Nähe der Ozeane… Was wäre, wenn es möglich wäre, in eine grafische Fantasiewelt einzutreten?

