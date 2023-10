Atelier cinéma d’animation « Le Lego animé en famille » 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence, 7 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

L’équipée propose sur une demi-journée un atelier de découverte d’une technique du cinéma d’animation : le Lego® animé.

Quelques briques et des personnages à têtes jaunes permettent de rentrer immédiatement dans la création..

2023-10-07 09:30:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

33 rue de Chony L’équipée – La Cartoucherie

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L?équipée offers a half-day workshop to discover an animated film technique: animated Lego®.

A few bricks and yellow-headed characters are all it takes to get into the creative process.

El equipo ofrece un taller de media jornada para descubrir una técnica cinematográfica de animación: el Lego® animado.

Con unos cuantos ladrillos y unos personajes con cabezas amarillas te meterás de lleno en el proceso creativo.

Die Ausstattung bietet einen halbtägigen Workshop zur Entdeckung einer Technik des Animationsfilms an: das animierte Lego®.

Mit ein paar Steinen und Figuren mit gelben Köpfen kann man sofort in die Kreation einsteigen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme