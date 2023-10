Stage enfant cinéma d’animation « Rêverie idéale en ombre et lumière » 33 rue de Chony Bourg-lès-Valence, 26 août 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Qu’est-ce qu’un monde idéal ?

À quoi pourrait-il ressembler, surtout quand le cinéma d’animation se met au service des utopies ?

En papier découpé, en ombre et lumière, une technique toute douce pour dévoiler les rêves les plus fous..

2023-08-26 fin : 2023-08-30 . EUR.

33 rue de Chony L’équipée – La Cartoucherie

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is an ideal world?

What might it look like, especially when animation is at the service of utopia?

Paper cut-outs, shadow and light, a gentle technique to reveal the wildest dreams.

¿Qué es un mundo ideal?

¿Qué aspecto podría tener, sobre todo cuando la animación está al servicio de la utopía?

Recortes de papel, sombra y luz, una técnica suave para revelar los sueños más salvajes.

Was ist eine ideale Welt?

Wie könnte sie aussehen, vor allem, wenn der Animationsfilm sich in den Dienst der Utopien stellt?

Mit Papierschnitten, Licht und Schatten, einer sanften Technik, die die wildesten Träume enthüllt.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme