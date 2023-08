Du Coeur à la Rue : Danses de papiers et récoltes de paroles 33 Rue armand Caduc La Réole, 5 septembre 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Du Cœur à la Rue 2023 est un premier festival porté par l’association La Tribale Démarche en coréalisation avec Cuisine et Partage. Il a été initié avec un groupement d’habitants et d’associations Réolaises pour un mieux-vivre ensemble avec la réalisation d’un évènement artistique singulier, communal, pluridisciplinaire et participation.

Nous vous proposons ce jour des ateliers multiples et mobiles: confection de collage géant, interviews micros-trottoirs, ateliers d’écriture… avec nos trois animateurs Mr. Solari, Mme. Malet et Mme. Talsaoui..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 . .

33 Rue armand Caduc Café assocaitif la petite populaire

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Du C?ur à la Rue 2023 is the first festival to be organized by La Tribale Démarche in association with Cuisine et Partage. It was initiated by a group of Réolais residents and associations, with the aim of improving the quality of life together through a unique, communal, multidisciplinary and participatory artistic event.

Today, we’re offering a range of mobile workshops: giant collage-making, micro-trottoir interviews, writing workshops… with our three animators Mr. Solari, Mme. Malet and Mme. Talsaoui.

Du Cœur à la Rue 2023 es el primer festival organizado por La Tribale Démarche en asociación con Cuisine et Partage. Fue iniciado por un grupo de vecinos y asociaciones de Réolais con el objetivo de vivir mejor juntos mediante la puesta en escena de un evento artístico único, comunitario, multidisciplinar y participativo.

Hoy proponemos una serie de talleres itinerantes: collages gigantes, entrevistas en el micro-trottoir y talleres de escritura, con nuestros tres animadores, el Sr. Solari, la Sra. Malet y la Sra. Talsaoui.

Du C?ur à la Rue 2023 ist ein erstes Festival, das von der Vereinigung La Tribale Démarche in Co-Regie mit Cuisine et Partage getragen wird. Es wurde von einer Gruppe von Einwohnern und Vereinen aus Réolais initiiert, um ein besseres Zusammenleben zu erreichen, indem ein einzigartiges, kommunales, multidisziplinäres und partizipatives Kunstereignis geschaffen wird.

Heute bieten wir Ihnen verschiedene Workshops an: Herstellung einer riesigen Collage, Interviews mit Mikro-Tröpfchen, Schreibworkshops… mit unseren drei Betreuern Herrn Solari, Frau Malet und Frau Talsaoui.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT de l’Entre-deux-Mers