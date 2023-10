Creuses ta citrouille 33 Route de Tours Chaveignes, 28 octobre 2023, Chaveignes.

Chaveignes,Indre-et-Loire

Creuses ta citrouille en compagnie de nos maraîchers pour Halloween ! Animation enfant gratuite, citrouille offerte et matériel fourni. Adulte accompagnateur obligatoire..

Samedi 2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-28 12:00:00. .

33 Route de Tours

Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Dig your pumpkin with our market gardeners for Halloween! Free children’s activities, pumpkins provided. Accompanying adult required.

¡Cava tu calabaza con nuestros hortelanos para Halloween! Actividades infantiles gratuitas, calabaza gratis y materiales proporcionados. Es obligatorio ir acompañado de un adulto.

Höhle deinen Kürbis mit unseren Gemüsebauern an Halloween aus! Kostenlose Kinderanimation, kostenloser Kürbis und bereitgestelltes Material. Erwachsene Begleitperson erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme