Soirées Latino Rock 33 Place des Martyrs de la Résistance Salon-de-Provence, 26 août 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez profiter de l’été et d’une piste de danse en plein air au cœur de Salon de Provence.

2023-08-26 20:00:00 fin : 2023-08-26 . .

33 Place des Martyrs de la Résistance Kiosque à musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy summer and an open-air dance floor in the heart of Salon de Provence

Disfrute del verano y de una pista de baile al aire libre en el corazón del Salón de Provenza

Genießen Sie den Sommer und eine Tanzfläche unter freiem Himmel im Herzen von Salon de Provence

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence