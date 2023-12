La Savonnerie La Limonière 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 22 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 11:30:00

fin : 2023-12-22 13:30:00

La Savonnerie La Limonière vous invite à faire connaissance avec ses produits artisanaux et comprendre les étapes de fabrication des savons.

Venez découvrir les produits de la Savonnerie : éponge, savon, chantilly de karité ….

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



