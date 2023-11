Les Délices de la Maison Clochard 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 21 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Sucré ou salé !

Pas besoin de faire un choix, la Maison Clochard vous propose une variété de produits sucrés avec ses chocolats ou salés avec ses terrines.

Venez déguster quelques uns de leurs produits..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 18:30:00. .

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sweet or savoury!

No need to choose, Maison Clochard offers you a variety of sweet products with its chocolates or savoury products with its terrines.

Come and sample some of their products.

¡Dulce o salado!

No tiene por qué elegir, la Maison Clochard le ofrece una gran variedad de productos dulces con sus chocolates o salados con sus terrinas.

Venga a degustar algunos de sus productos.

Süß oder salzig!

Sie brauchen sich nicht zu entscheiden, denn das Maison Clochard bietet Ihnen eine Vielfalt an süßen Produkten mit seinen Pralinen oder herzhaften Produkten mit seinen Terrinen.

Kommen Sie vorbei und probieren Sie einige ihrer Produkte.

Mise à jour le 2023-11-20 par ACAP