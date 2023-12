Dégustation des Vins de la Rotisserie 33 Place Charles de Gaulle Poitiers, 21 décembre 2023 15:30, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Le Domaine de la Rotisserie vous invite à découvrir ses produits.

Rendez-vous dans notre Boutique pour une dégustation de vins locaux AOC Haut-Poitou.

Et toujours avec modération..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 18:30:00. .

33 Place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Domaine de la Rotisserie invites you to discover its products.

Visit our Boutique for a tasting of local AOC Haut-Poitou wines.

And always in moderation.

El Domaine de la Rotisserie le invita a descubrir sus productos.

Visite nuestra Boutique para una degustación de vinos locales AOC Haut-Poitou.

Y siempre con moderación.

Die Domaine de la Rotisserie lädt Sie ein, ihre Produkte zu entdecken.

Besuchen Sie unsere Boutique für eine Verkostung der lokalen AOC-Weine Haut-Poitou.

Und immer in Maßen.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP