Un bijou en paille 33 Place Charles de Gaulle Poitiers, 20 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

L’Atelier 42 vous propose de jolis bijoux en marqueterie de paille.

Venez découvrir la créatrice, Magalie Pacreau et assister à la réalisation d’un marque page..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 13:00:00. .

33 Place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’Atelier 42 offers beautiful straw marquetry jewelry.

Come and meet the designer, Magalie Pacreau, and watch her create a bookmark.

L’Atelier 42 te ofrece bonitas joyas hechas con marquetería de paja.

Ven a conocer a la diseñadora, Magalie Pacreau, y observa cómo confecciona un marcapáginas.

Das Atelier 42 bietet Ihnen hübsche Schmuckstücke aus Strohmarketerie an.

Lernen Sie die Designerin Magalie Pacreau kennen und schauen Sie bei der Herstellung eines Lesezeichens zu.

