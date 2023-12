Idée Cadeau : DéfiPlanet’ 33 Place Charles de Gaulle Poitiers, 20 décembre 2023 10:00, Poitiers.

Poitiers,Vienne

En manque d’inspiration poiur vos cadeaux de fin d’Année ?

Et si vous offriez un coffret cadeau Défi’Planet ? Rendez-vous en Boutique pour voir ce que l’on vous propose !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00.

33 Place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Looking for inspiration for your holiday gifts?

How about a Défi’Planet gift box? Visit our Boutique to see what we have to offer!

¿Busca inspiración para sus regalos de fin de año?

¿Qué tal una caja regalo Défi’Planet? Visite nuestra Boutique para ver lo que tenemos que ofrecerle

Haben Sie noch keine Inspiration für Ihre Weihnachtsgeschenke?

Wie wäre es mit einem Geschenkset von Défi’Planet? Besuchen Sie unsere Boutique, um zu sehen, was wir Ihnen anbieten!

