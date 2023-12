Goûtez le Miel du Rucher de la Sapée 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 19 décembre 2023 10:00, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Du Miel et des Abeilles ..

Le Rucher de la Sapée vous propose une dégustation de miel et de bonbons dans notre Boutique.

Laissez vous tenter par ces petites gourmandises !.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 17:00:00. .

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Honey and bees …

The Rucher de la Sapée offers honey and candy tasting in our Boutique.

Let yourself be tempted by these little treats!

Miel y abejas …

El Rucher de la Sapée le propone una degustación de miel y dulces en nuestra tienda.

¡Déjese tentar por estas pequeñas delicias!

Honig und Bienen …

Der Bienenstock Rucher de la Sapée bietet Ihnen in unserem Laden eine Honig- und Süßigkeitenverkostung an.

Lassen Sie sich von diesen kleinen Leckereien verführen!

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP