Le Fromage à l’honneur 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 14 décembre 2023 15:30, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Chaud sur un pain toasté ou bien froid accompagné d’une salade du jardin, le fromage de chèvre du Domaine du Parc est un vrai régal.

Venez goûter à ce produit local en dégustation dans notre Boutique..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 18:30:00. .

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Warm on toasted bread or cold with a garden salad, Domaine du Parc goat’s cheese is a real treat.

Come and taste this local product in our Boutique.

Caliente sobre pan tostado o frío con una ensalada de la huerta, el queso de cabra Domaine du Parc es una auténtica delicia.

Venga a degustar este producto local en nuestra Boutique.

Ob warm auf einem getoasteten Brot oder kalt mit einem Gartensalat, der Ziegenkäse der Domaine du Parc ist ein wahrer Genuss.

Probieren Sie dieses lokale Produkt als Kostprobe in unserer Boutique.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP