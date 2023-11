Nounours Français : Hum c’est bon c’est bon ! 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 9 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Un moment gourmand avec la dégustation proposée par le Nounours Français. Venez goûter au délicieux Ourson fourré à la guimauve.

On vous attend nombreux pour ce moment de douceur..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A gourmet moment with the tasting offered by the Nounours Français. Come and taste the delicious marshmallow-filled Teddy Bear.

We look forward to seeing you there.

Un sabroso capricho de Le Nounours Français. Ven a probar el delicioso osito de peluche relleno de malvavisco.

Esperamos veros a muchos de vosotros para disfrutar de este dulce manjar.

Ein Gourmetmoment mit der vom Französischen Teddybär angebotenen Verkostung. Probieren Sie den köstlichen, mit Marshmallows gefüllten Bären.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem süßen Moment.

Mise à jour le 2023-11-21 par ACAP