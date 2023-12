A la Rencontre de l’Auteur 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 9 décembre 2023 10:00, Poitiers.

C’est toujours un moment privilégié que de rencontrer l’auteur d’un ouvrage.

Rendez-vous dans notre Boutique pour une séance de dédicace :

– Les auteurs, Gérard SIMMAT et Michel CORDEBOEUF signeront « Poitiers la Belle, d’un siècle à l’autre »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

33 place Charles de Gaulle Mauson du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s always a special moment to meet the author of a book.

Visit our Boutique for a book signing:

– Authors Gérard SIMMAT and Michel CORDEBOEUF will be signing « Poitiers la Belle, d’un siècle à l’autre ».

Conocer al autor de un libro es siempre una ocasión especial.

Acérquese a nuestra Boutique para una firma de libros:

– Los autores Gérard SIMMAT y Michel CORDEBOEUF firmarán « Poitiers la Belle, d’un siècle à l’autre ».

Es ist immer ein besonderer Moment, den Autor eines Buches zu treffen.

Besuchen Sie unsere Boutique für eine Signierstunde:

– Die Autoren Gérard SIMMAT und Michel CORDEBOEUF werden das Buch « Poitiers la Belle, d’un siècle à l’autre » signieren.

