Les Dégustations de la Distillerie du Poitou 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 4 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Du Gin et du Whisky made in Poitou !

Voilà ce que vous propose la Distillerie du Poitou. Venez découvrir ces spiritueux nés de la production d’orge cultivée et maltée dans la Vienne.

On vous attend pour les découvrir lors d’une dégustation dans notre boutique..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:30:00. .

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gin and Whisky made in Poitou!

This is what the Distillerie du Poitou has to offer. Come and discover these spirits made from barley grown and malted in the Vienne region.

We look forward to welcoming you for a tasting session in our boutique.

¡Ginebra y whisky made in Poitou!

Esto es lo que le ofrece la Distillerie du Poitou. Venga a descubrir estas bebidas espirituosas elaboradas con cebada cultivada y malteada en la región de Vienne.

Le esperamos para una degustación en nuestra tienda.

Gin und Whisky made in Poitou!

Das bietet Ihnen die Distillerie du Poitou. Entdecken Sie diese Spirituosen, die aus der in der Region Vienne angebauten und gemälzten Gerste entstanden sind.

Wir erwarten Sie, um sie bei einer Verkostung in unserem Geschäft zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-30 par ACAP