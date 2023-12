Apéritif & Digestif 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 4 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Un petit Pineau en apéritif, ça vous dit ?

Et pour le digestif, ce sera un Cognac !

La Maison Drouet vous invite à découvrir ses produits à l’occasion d’une dégustation dans notre boutique de Poitiers. Venez rencontrer la 4ème génération de cette famille..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 17:00:00. .

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



How about a little Pineau as an aperitif?

And for the digestive, a Cognac!

Maison Drouet invites you to discover its products at a tasting in our Poitiers boutique. Come and meet the 4th generation of this family.

¿Qué tal un poco de Pineau como aperitivo?

Y para la sobremesa, ¡un coñac!

La Maison Drouet le invita a descubrir sus productos en una degustación en nuestra boutique de Poitiers. Venga a conocer a la 4ª generación de esta familia.

Wie wäre es mit einem kleinen Pineau als Aperitif?

Und zum Digestif darf es auch gerne ein Cognac sein!

Das Haus Drouet lädt Sie ein, seine Produkte bei einer Verkostung in unserem Geschäft in Poitiers zu entdecken. Lernen Sie die vierte Generation dieser Familie kennen.

Mise à jour le 2023-11-30 par ACAP