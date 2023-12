La Savonnerie de la Limonière 33 place Charles de Gaulle Poitiers, 4 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

La Savonnerie La Limonière vous invite à faire connaissance avec ses produits artisanaux et comprendre les étapes de fabrication des savons.

Venez découvrir les produits de la Savonnerie : éponge, savon, chantilly de karité ….

2023-12-07 fin : 2023-12-07 13:30:00

33 place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Limonière Soapery invites you to get to know its handcrafted products and learn more about the soap-making process.

Come and discover La Savonnerie’s products: sponge, soap, shea whipped cream…

La Jabonería La Limonière le invita a conocer sus productos artesanales y a comprender las etapas de la fabricación del jabón.

Venga a descubrir los productos de la jabonería: esponja, jabón, crema batida de karité, etc.

Die Seifenfabrik La Limonière lädt Sie ein, ihre handgefertigten Produkte kennenzulernen und die Schritte der Seifenherstellung zu verstehen.

Entdecken Sie die Produkte der Seifenfabrik: Schwamm, Seife, Karité-Schlagsahne …

