A table avec le Chatelain Gourmand 33 Place Charles de Gaulle Poitiers, 6 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Pour vos apéritifs de fêtes ou vos entrées, on vous propose les produits du Chatelain Gourmand.

Si vous ne connaissez pas encore leurs produits, on vous invite à une dégustation de terrines de chevreuil ou de produits de la mer..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:30:00. .

33 Place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



For your festive aperitifs or starters, we suggest Chatelain Gourmand products.

If you’re not yet familiar with their products, we invite you to sample their venison terrines or seafood products.

Para sus aperitivos o entrantes festivos, le sugerimos los productos Chatelain Gourmand.

Si aún no conoce sus productos, le invitamos a probar sus terrinas de venado y sus productos del mar.

Für Ihren festlichen Aperitif oder Ihre Vorspeisen werden Ihnen die Produkte von Le Chatelain Gourmand vorgeschlagen.

Wenn Sie deren Produkte noch nicht kennen, laden wir Sie zu einer Verkostung von Rehterrinen oder Meeresprodukten ein.

Mise à jour le 2023-11-20 par ACAP