Une partie de « Be Happy Bees » ? 33 Place Charles de Gaulle Poitiers, 2 décembre 2023, Poitiers.

Poitiers,Vienne

Venez à la rencontre des créateurs du Jeu : Be Happy Bees et sauvez les abbeilles en nourrissant la Ruche.

Un moment de détente convial vous attend..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00. .

33 Place Charles de Gaulle Maison du Tourisme et du Terroir

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the creators of Be Happy Bees and save the bees by feeding the hive.

A moment of convivial relaxation awaits you.

Ven a conocer a los creadores del juego: Be Happy Bees y salva a las abejas alimentando la colmena.

Esperamos verte allí.

Treffen Sie die Schöpfer des Spiels: Be Happy Bees und retten Sie die Bienen, indem Sie den Bienenstock füttern.

Ein geselliger Moment der Entspannung erwartet Sie.

