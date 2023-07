Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace – Domaine Ginglinger Pierre-Henri 33 Grand’Rue Eguisheim, 7 juillet 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Le concept ? 4 Mises en bouche en accord mets/vins du domaine vous sont proposées autour d’un thème culinaire différent à chaque soirée..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:00:00. EUR.

33 Grand’Rue

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The concept? 4 « Mises en bouche » (appetizers) with food and wine pairings from the estate, based on a different culinary theme each evening.

¿El concepto? 4 « Mises en bouche » con comida y vino de la finca sobre un tema culinario diferente cada noche.

Das Konzept? 4 Mises en bouche mit einer Kombination aus Speisen und Weinen des Weinguts werden Ihnen an jedem Abend zu einem anderen kulinarischen Thema angeboten.

