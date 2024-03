33 ÈME FOIRE INTERCOMMUNALE Roujan, dimanche 7 avril 2024.

33 ÈME FOIRE INTERCOMMUNALE Roujan Hérault

33ème Foire Intercommunale . Thème « LE CHOUPISSON AND CO » de 9h00 à 18h00 au centre du village. A 15h00 Concert LA JARRY. Vide- grenier, nombreux exposants, Minettes Roujanaises, Pena les deglingos, animaux totémiques, La Joyeuse gravité, Sculpteur sur ballon, Orgue de barbarie, Maquillage enfant gratuit, jeux en bois et rétro gaming, expositions de vieilles voitures et mobylettes.

33ème Foire Intercommunale . Thème « LE CHOUPISSON AND CO » de 9h00 à 18h00 au centre du village. A 15h00 Concert LA JARRY. Vide- grenier, nombreux exposants, Minettes Roujanaises, Pena les deglingos, animaux totémiques, La Joyeuse gravité, Sculpteur sur ballon, Orgue de barbarie, Maquillage enfant gratuit, jeux en bois et rétro gaming, expositions de vieilles voitures et mobylettes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Roujan 34320 Hérault Occitanie

L’événement 33 ÈME FOIRE INTERCOMMUNALE Roujan a été mis à jour le 2024-03-21 par OT AVANT-MONTS