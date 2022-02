33 ème Festival International des Magiciens Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

33 ème Festival International des Magiciens Forges-les-Eaux, 31 mars 2022, Forges-les-Eaux. 33 ème Festival International des Magiciens Forges-les-Eaux

2022-03-31 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-31

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Cette 33 e édition réunit des artistes ayant un rayonnement

international. Et cette année vous découvrirez encore des nouveautés uniques au monde. Tous les artistes de ce programme sont des

créateurs dans leur discipline et de véritables artistes de

scène. Déjeuner spectacle 47e Cette 33 e édition réunit des artistes ayant un rayonnement

international. Et cette année vous découvrirez encore des nouveautés uniques au monde. Tous les artistes de ce programme sont des

créateurs dans leur discipline et de véritables artistes… +33 2 32 89 50 50 Cette 33 e édition réunit des artistes ayant un rayonnement

international. Et cette année vous découvrirez encore des nouveautés uniques au monde. Tous les artistes de ce programme sont des

créateurs dans leur discipline et de véritables artistes de

scène. Déjeuner spectacle 47e Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Ville Forges-les-Eaux lieuville Forges-les-Eaux Departement Seine-Maritime

33 ème Festival International des Magiciens Forges-les-Eaux 2022-03-31 was last modified: by 33 ème Festival International des Magiciens Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 31 mars 2022 Forges-les-Eaux seine-maritime

Forges-les-Eaux Seine-Maritime