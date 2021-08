Seillans Seillans Seillans, Var 33 ème Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence: Quatuor BELCEA Seillans Seillans Catégories d’évènement: Seillans

33 ème Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence: Quatuor BELCEA 2021-09-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00 Rue de l'Eglise Eglise Saint- Léger

Seillans Var Seillans EUR Le Festival de Quatuors à Cordes invite la musique dans les églises du Pays de Fayence. La programmation réalisée par le violoncelliste Fédéric Audibert avec les quatuors invités, est éclectique et privilégie l’interprétation avec des instruments anciens dernière mise à jour : 2021-08-17 par

