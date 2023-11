Marché de Noêl des Créateurs 33 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère, 2 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Nous sommes ravis de vous convier à notre troisième édition du Marché de Noël de ses créateurs..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

33 Chemin des boeufs Maison d’Arménie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’re delighted to invite you to our third annual Designers’ Christmas Market.

Estamos encantados de invitarle a nuestro tercer Mercado Navideño de Diseñadores.

Wir freuen uns, Sie zu unserer dritten Ausgabe des Weihnachtsmarkts seiner Schöpfer einladen zu können.

Mise à jour le 2023-11-10 par Valence Romans Tourisme