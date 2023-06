Fête champêtre 33 chemin des boeufs Romans-sur-Isère, 25 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Fin juin rime toujours avec arménien ! Comme chaque année, l’amicale des Arméniens de Romans et des environs, présidée par Elisabeth Pellet, organise ce dimanche 25 juin, à partir de 12h30 et jusqu’à 22h, sa fête champêtre ou « tacht’hantes »..

2023-06-25 à 12:30:00 ; fin : 2023-06-25 22:00:00. .

33 chemin des boeufs Jardin d’Arménie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The end of June always rhymes with Armenian! As every year, the Amicale des Arméniens de Romans et des environs, chaired by Elisabeth Pellet, is organizing its annual country festival or « tacht?hantes » on Sunday June 25, from 12.30 pm to 10 pm.

¡El final de junio siempre rima con armenio! Como cada año, la Amicale des Arméniens de Romans et des environs, presidida por Elisabeth Pellet, organiza este domingo 25 de junio, de 12.30 a 22.00 horas, su fiesta campestre o « tacht?hantes ».

Ende Juni reimt sich immer auf Armenisch! Wie jedes Jahr veranstaltet der Freundeskreis der Armenier von Romans und Umgebung unter dem Vorsitz von Elisabeth Pellet am Sonntag, dem 25. Juni, ab 12.30 Uhr bis 22 Uhr sein ländliches Fest oder « tacht?hantes ».

