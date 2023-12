Cet évènement est passé Apéro Concert Jazz manouche avec Samy Daussat au Pub Le Britannia 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Apéro Concert Jazz manouche avec Samy Daussat au Pub Le Britannia 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec, 27 décembre 2023, Perros-Guirec. Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 19:00:00

fin : 2023-12-27 . Une belle soirée en perspective avec la nouvelle formation de Samy Daussat mercredi 27 décembre au pub le Britannia de Perros Guirec.

Avec Clément Valin à la contrebasse, David Hopkins aux percussions et Luis Daussat à la guitare rythmique, ils revisiteront des morceaux de Django et présenteront leurs dernières compositions.

A ne pas louper !

A partir de 19h. .

33 Boulevard du Linkin Port de plaisance

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Code postal 22700 Lieu 33 Boulevard du Linkin Adresse 33 Boulevard du Linkin Port de plaisance Ville Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Latitude 48.80736 Longitude -3.4381 latitude longitude 48.80736;-3.4381

33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/