Journées du Patrimoine : Musée des outils d’autrefois 33 Bis Carrère de Cap Sus Labastide-Cézéracq, 17 septembre 2023, Labastide-Cézéracq.

Labastide-Cézéracq,Pyrénées-Atlantiques

Plongez au coeur des souvenirs du village.

Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs d’un temps pas très lointain ! Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, vaisselle, 1914/1918… soit plus de 2500 objets.

L’exposition du musée vous emmène à la découverte de ce patrimoine méconnu.

D’autres collections seront exposées : véhicules anciens, animations….

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dive into the heart of village memories.

Come and discover tools, objects and souvenirs from a time not so long ago! You’ll find cubicles organized according to trade or activity: school, carpentry, shoemaking, toys, musical instruments, gardening, clocks, crockery, 1914/1918… over 2,500 items.

The museum exhibition takes you on a journey of discovery through this little-known heritage.

Other collections will be on display: vintage vehicles, animations?

Sumérjase en el corazón de los recuerdos del pueblo.

Venga a descubrir herramientas, objetos y recuerdos de una época no tan lejana Encontrará cajas clasificadas por temas según el oficio o la actividad: escuela, carpintería, zapatería, juguetes, instrumentos musicales, jardinería, relojes, vajilla, 1914/1918… más de 2.500 objetos en total.

La exposición del museo le llevará a descubrir este patrimonio poco conocido.

También se expondrán otras colecciones, como vehículos de época y eventos

Tauchen Sie ein in die Erinnerungen des Dorfes.

Entdecken Sie Werkzeuge, Gegenstände und Erinnerungen aus einer nicht allzu fernen Zeit! Sie finden Boxen, die je nach Beruf oder Tätigkeit nach Themen geordnet sind: Schule, Tischler, Schuster, Spielzeug, Musikinstrumente, Gartenarbeit, Uhren, Geschirr, 1914/1918… das sind mehr als 2500 Gegenstände.

Die Ausstellung des Museums nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch dieses unbekannte Erbe.

Weitere Sammlungen werden ausgestellt: alte Fahrzeuge, Animationen?

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Coeur de Béarn