Marché de Noël du Grand Couvent 33 Avenue Louis Mazet Gramat, 16 décembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Au programme : une crèche provençale de 20 m², un sapin géant, une buvette de noël, un marché de noël des artisans et surtout, des nouveautés exceptionnelles !

Les nouveautés : La Farandole de Provence pour animer le marché de noël, un concert de noël avec des tambourinaïres ( galoubet et tambourin), des animations provençales (vente de santons, moulage et peinture de santons, démonstration du tissage du ruban provençal, etc…).

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 . .

33 Avenue Louis Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



On the program: a 20 m² Provencal crib, a giant Christmas tree, a Christmas refreshment stand, a Christmas market of craftsmen and above all, exceptional novelties!

The novelties: The Farandole of Provence to animate the Christmas market, a Christmas concert with tambourine players (galoubet and tambourine), Provencal animations (sale of santons, molding and painting of santons, demonstration of Provencal ribbon weaving, etc.)

En el programa: una cuna provenzal de 20 m², un árbol de Navidad gigante, un bar de refrescos navideños, un mercado navideño de artesanos y, sobre todo, ¡unas novedades excepcionales!

Novedades: La Farandole de Provence para animar el mercado de Navidad, un concierto de Navidad con pandereteras (galoubet y pandero), actividades provenzales (venta de santones, moldeado y pintado de santones, demostración de tejido de cintas provenzales, etc.)

Auf dem Programm stehen: eine 20 m² große provenzalische Krippe, ein riesiger Tannenbaum, eine Weihnachtsbude, ein Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker und vor allem außergewöhnliche Neuheiten!

Die Neuheiten: Die Farandole de Provence belebt den Weihnachtsmarkt, ein Weihnachtskonzert mit Tamburinisten (Galoubet und Tamburin), provenzalische Animationen (Verkauf von Santons, Gießen und Bemalen von Santons, Vorführung des provenzalischen Bandwebens usw.)

