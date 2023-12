Conférence : Angoulême 1900, scènes de vie angoumoisine 33 avenue Jules Ferry Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Conférence : Angoulême 1900, scènes de vie angoumoisine 33 avenue Jules Ferry Angoulême, 20 décembre 2023, Angoulême. Angoulême Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20 Venez vous plonger dans le quotidien des Angoumoisins en 1900.

Venez vous plonger dans le quotidien des Angoumoisins en 1900 EUR.

33 avenue Jules Ferry Archives Municipales

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Code postal 16000 Lieu 33 avenue Jules Ferry Adresse 33 avenue Jules Ferry Archives Municipales Ville Angoulême Departement Charente Lieu Ville 33 avenue Jules Ferry Angoulême Latitude 45.645094 Longitude 0.153615 latitude longitude 45.645094;0.153615

33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/