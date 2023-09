SAUVAGE – CIE LOBA / ANNABELLE SERGENT 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 26 avril 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

SAUVAGE, c’est la prise de parole d’une femme d’aujourd’hui qui tend ses antennes sensorielles, déploie son attention et convoque son instinct pour résoudre une énigme, avec nous?: pourquoi arrache-t-elle ses chaussures pour plonger ses pieds dans la….

33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



SAUVAGE is the voice of a modern-day woman who reaches out with her sensory antennae, deploys her attention and summons her instincts to solve a riddle with us: why does she tear off her shoes to plunge her feet into the…

SAUVAGE es la voz de una mujer actual que extiende sus antenas sensoriales, despliega su atención y convoca sus instintos para resolver con nosotros un enigma: ¿por qué se arranca los zapatos y hunde los pies en el mar?

SAUVAGE ist die Rede einer Frau von heute, die ihre sensorischen Antennen ausstreckt, ihre Aufmerksamkeit und ihre Instinkte einsetzt, um mit uns ein Rätsel zu lösen: Warum reißt sie sich die Schuhe aus, um ihre Füße in den Wald zu tauchen?

