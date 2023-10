NINHO – COMPAGNIE PARTÍCULAS ELEMENTARES 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 23 mars 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Inspiré de l’un des plus beaux poèmes de l’écrivain portugais Miguel Torga révélant en quelques lignes qu’un secret bien gardé peut renforcer une véritable amitié, ce spectacle est une poésie visuelle qui capte l’attention de petits et grands comme p….

2024-03-23

33 Avenue Jean Monestier La Genette verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Inspired by one of Portuguese writer Miguel Torga?s most beautiful poems, revealing in just a few lines that a well-kept secret can strengthen a true friendship, this show is a visual poetry that captures the attention of young and old alike.

Inspirado en uno de los poemas más bellos del escritor portugués Miguel Torga, que revela en pocas líneas que un secreto bien guardado puede fortalecer una verdadera amistad, este espectáculo es un poema visual que capta la atención de pequeños y mayores.

Das Stück basiert auf einem der schönsten Gedichte des portugiesischen Schriftstellers Miguel Torga, das in wenigen Zeilen enthüllt, dass ein gut gehütetes Geheimnis eine wahre Freundschaft stärken kann. Es ist eine visuelle Poesie, die die Aufmerksamkeit von Jung und Alt gleichermaßen fesselt.

