PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES – PAULINE RINGEADE / L’IMAGINARIUM 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 5 mars 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Un spectacle d’aventures mystérieuses sur les traces que les animaux laissent dans le paysage et qui racontent leur vie mieux que les mots ne sauraient le dire.

Ne vous fiez pas à son titre, ce spectacle n’a rien d’un conte fantastique et si vous es….

2024-03-05 fin : 2024-03-05 . EUR.

33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



A show of mysterious adventures about the tracks animals leave in the landscape, which tell the story of their lives better than words ever could.

Don’t be fooled by the title, this show is not a fantasy tale, and if you’re…

Un espectáculo de misteriosas aventuras sobre las huellas que los animales dejan en el paisaje, que cuentan la historia de sus vidas mejor de lo que podrían hacerlo las palabras.

No se deje engañar por el título, este espectáculo no es un cuento de fantasía, y si le interesa…

Eine Show mit geheimnisvollen Abenteuern über die Spuren, die Tiere in der Landschaft hinterlassen und die ihr Leben besser erzählen, als Worte es könnten.

Der Titel täuscht, denn es handelt sich hier nicht um ein Fantasy-Märchen, und wenn Sie…

