PIERRE, LE LOUP ET MOI… – COMPAGNIE FAUX MOUVEMENT / SÉVERINE PAROUTY 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Catégories d’Évènement: Florac Trois Rivières

Lozère PIERRE, LE LOUP ET MOI… – COMPAGNIE FAUX MOUVEMENT / SÉVERINE PAROUTY 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 2 décembre 2023, Florac Trois Rivières. Florac Trois Rivières,Lozère Danse – Dès 5 ans – 40 mn – 12€ / 10€ / 6€ Chorégraphie et interprétation Séverine Parouty, Création musicale Marc Siffert, Régie technique Hervé Chapelon, Construction décors Peter Weir, Costumes Josiane Dulac, Vidéo Joseph Courant, Regard extérieu….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

33 Avenue Jean Monestier La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Dance – From 5 years – 40 mn – 12? / 10? / 6? Choreography and interpretation Séverine Parouty, Musical creation Marc Siffert, Technical direction Hervé Chapelon, Set construction Peter Weir, Costumes Josiane Dulac, Video Joseph Courant, Outside view… Danza – A partir de 5 años – 40 min – 12? / 10? / 6? Coreografía e interpretación Séverine Parouty, Creación musical Marc Siffert, Dirección técnica Hervé Chapelon, Construcción de decorados Peter Weir, Vestuario Josiane Dulac, Vídeo Joseph Courant, Vista exterior… Tanz – Ab 5 Jahren – 40 Min. – 12? / 10? / 6? Choreographie und Interpretation Séverine Parouty, Musikalische Kreation Marc Siffert, Technische Regie Hervé Chapelon, Bühnenbau Peter Weir, Kostüme Josiane Dulac, Video Joseph Courant, Regard extérieuru… Mise à jour le 2023-09-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes Détails Catégories d’Évènement: Florac Trois Rivières, Lozère Autres Lieu 33 Avenue Jean Monestier Adresse 33 Avenue Jean Monestier La Genette Verte Ville Florac Trois Rivières Departement Lozère Lieu Ville 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières latitude longitude 44.3253637;3.5943605

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florac trois rivieres/