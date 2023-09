SORTIE DE RÉSIDENCE: PIERRE, LE LOUP ET MOI… – COMPAGNIE FAUX MOUVEMENT 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 20 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

« Je me souviens d’avoir beaucoup écouté Pierre et le loup… Je me souviens des images qui défilaient dans ma tête…

Je me souviens d’avoir imaginé les personnages, comment ils bougeaient, comment ils se comportaient, quel était leur caractère…

Je me s….

« I remember listening to Peter and the Wolf a lot? I remember the images that flashed through my head?

I remember imagining the characters, how they moved, how they behaved, what their character was like?

I s…

« Recuerdo haber escuchado mucho Pedro y el lobo? Recuerdo las imágenes que pasaban por mi cabeza?

Recuerdo imaginarme a los personajes, cómo se movían, cómo se comportaban, cómo eran sus caracteres?

Recuerdo…

« Ich erinnere mich daran, dass ich Peter und der Wolf oft gehört habe Ich erinnere mich an die Bilder, die mir durch den Kopf gingen

Ich erinnere mich, dass ich mir die Figuren vorgestellt habe, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten, welchen Charakter sie haben?

Ich erinnere mich an…

